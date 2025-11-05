Hendek D-100'de Şerit Çizme Makinesi Kazanı Patladı: 2 İşçi Yaralandı

Hendek D-100'de şerit çizme makinesi kazanı patladı: 2 işçi yaralandı

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda, Kargalıhanbaba Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen olayda, kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesinin kazanının patlaması sonucu iki işçi yaralandı.

Olayın detayları

Olay, kara yolları adına çalışan özel bir şirkete ait 54 AGL 990 plakalı kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesinin kazanının patlaması neticesinde gerçekleşti. Patlama sonucu yaralanan işçilerin kimlikleri E.C.E. (28) ve E.Y. (30) olarak kaydedildi.

Müdahale ve sağlık durumu

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılara ilk müdahaleler yapıldı ve her iki işçi de hastaneye sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkiler tarafından inceleme başlatıldı.

