Hendek'te İmeceyle Yenilenen Atıl Okul Mahallenin Yeni Toplanma Alanı Oldu

Sakarya Hendek'te atıl durumdaki Yarıca Mahallesi okul binası, mahalle sakinlerinin imece çalışmasıyla ihya edilip toplanma, taziye ve ikram alanı olarak hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:06
Hendek'te İmeceyle Yenilenen Atıl Okul Mahallenin Yeni Toplanma Alanı Oldu

Hendek'te İmeceyle Yenilenen Atıl Okul Mahallenin Yeni Toplanma Alanı Oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi Yeni Mahalle mevkiinde uzun süredir atıl durumdaki okul binası, mahalle sakinlerinin imece usulüyle yürüttüğü çalışmalarla yeniden kazandırıldı. Yapı, toplanma alanı, taziye evi ve ikram/aşevi olarak hizmete açıldı.

İmeceyle canlanan yapı

Mahalle halkının gönüllü katkılarıyla yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında binanın iç ve dış bölümleri yenilenirken, çevre düzenlemesi de tamamlandı. Vatandaşlar, ortak kullanım alanı olarak hazırlanan yapının hem sosyal etkinlikler hem de taziye süreçleri için önemli bir ihtiyaç karşılayacağını belirtti.

Mahalleden destek: Aidat ve bağışlar

Mahalle Muhtarı Resul Eltimur yaptığı açıklamada: "Burası metruk haldeydi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kullanım gayesiyle mahallemize kazandırdık. Gönüllü olarak toplanan aidatlar sonrasında çalışmalar yapıldı ve harabeden çıkartıldı. Şuanda aşevi, taziye evi, toplanma alanı olarak kullanıyoruz" dedi.

Mahalle sakini İrfan Karataş ise şunları söyledi: "Biz arkadaşlarımızla, mahallenin gençleriyle hep beraber aylık 100-200 lira toplayarak bu okulu yeniledik. Gelen büyüklerimiz de bizlere destek oldular. Emekli olanlar maaşlarından bin-2 bin bazıları ise 5 bin lira verdi. Mahallemizde fındıkta var. Bunları toplayarak bu durumlara getirdik".

İmece kültürüne vurgu

Mahalle sakinleri, imece kültürünün yeniden canlandığını vurgulayarak yapılan çalışmanın bölgeye değer kattığını söyledi.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR ATIL DURUMDA BULUNAN OKUL BİNASI, MAHALLE SAKİNLERİNİN...

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR ATIL DURUMDA BULUNAN OKUL BİNASI, MAHALLE SAKİNLERİNİN İMECE USULÜYLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE İHYA EDİLEREK TOPLANMA ALANI, TAZİYE EVİ VE İKRAM ALANI OLARAK HİZMETE KAZANDIRILDI.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE UZUN SÜREDİR ATIL DURUMDA BULUNAN OKUL BİNASI, MAHALLE SAKİNLERİNİN...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
5
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
6
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor
7
Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı: Bitişik Binada Duvar Yokluğu Ortaya Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?