Hendek'te İmeceyle Yenilenen Atıl Okul Mahallenin Yeni Toplanma Alanı Oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi Yeni Mahalle mevkiinde uzun süredir atıl durumdaki okul binası, mahalle sakinlerinin imece usulüyle yürüttüğü çalışmalarla yeniden kazandırıldı. Yapı, toplanma alanı, taziye evi ve ikram/aşevi olarak hizmete açıldı.

İmeceyle canlanan yapı

Mahalle halkının gönüllü katkılarıyla yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında binanın iç ve dış bölümleri yenilenirken, çevre düzenlemesi de tamamlandı. Vatandaşlar, ortak kullanım alanı olarak hazırlanan yapının hem sosyal etkinlikler hem de taziye süreçleri için önemli bir ihtiyaç karşılayacağını belirtti.

Mahalleden destek: Aidat ve bağışlar

Mahalle Muhtarı Resul Eltimur yaptığı açıklamada: "Burası metruk haldeydi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kullanım gayesiyle mahallemize kazandırdık. Gönüllü olarak toplanan aidatlar sonrasında çalışmalar yapıldı ve harabeden çıkartıldı. Şuanda aşevi, taziye evi, toplanma alanı olarak kullanıyoruz" dedi.

Mahalle sakini İrfan Karataş ise şunları söyledi: "Biz arkadaşlarımızla, mahallenin gençleriyle hep beraber aylık 100-200 lira toplayarak bu okulu yeniledik. Gelen büyüklerimiz de bizlere destek oldular. Emekli olanlar maaşlarından bin-2 bin bazıları ise 5 bin lira verdi. Mahallemizde fındıkta var. Bunları toplayarak bu durumlara getirdik".

İmece kültürüne vurgu

Mahalle sakinleri, imece kültürünün yeniden canlandığını vurgulayarak yapılan çalışmanın bölgeye değer kattığını söyledi.

