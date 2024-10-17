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Hendek'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:04
Hendek'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir servis minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

54 ACN 522 plakalı otomobil ile 54 S 0399 plakalı servis minibüsü, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlanan noktada çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerin kimliği henüz belirlenemedi.

Acil Yardım Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananlar arasında Metin ve Melek D. ile Gökhan ve Oğuz Kağan S. bulunuyor.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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