Hendek'te Trafik Kazasında Yaşamını Yitiren Aytekin İlmek Toprağa Verildi

Sakarya Hendek'te iki gün önceki kazada ağır yaralanan Aytekin İlmek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; cenazesi Dikmen Merkez Büyük Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:38
Hendek'te Trafik Kazasında Yaşamını Yitiren Sürücü Toprağa Verildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aytekin İlmek için cenaze töreni düzenlendi. İlmek, kaza sonrası kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, iki gün önce gece saatlerinde D-100 kara yolu üzerinde yaşandı. Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile Aytekin İlmek kontrolündeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Olay yerinde Sezgin Alaylı hayatını kaybetti; yaralanan Aytekin İlmek (34), K.P. (22) ve M.K.İ. (25) hastaneye kaldırıldı. Aytekin İlmek, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Cenaze Töreni

Evli ve 4 çocuk babası olan Aytekin İlmek'in cenazesi, Hendek Dikmen Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Dikmen Merkez Büyük Mezarlığı'na defnedildi.

