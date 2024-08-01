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Heniyye'nin Suikasta Uğradığı Yerleşke İnceleniyor

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikasta uğradığı yerin detayları, uydu görüntüleri üzerinden ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:55
Heniyye'nin Suikasta Uğradığı Yerleşke İnceleniyor

Suikaste Uğrayan Heniyye'nin Kaldığı Yer Araştırılıyor

Hamas'ın önemli liderlerinden İsmail Heniyye'ye yapılan suikastın ardından, söz konusu saldırının gerçekleştiği yer mercek altına alındı. Açık erişimli uydu görüntüleri, Tahran'da suikast sonrası çekilen fotoğrafların güncel olduğunu gösteriyor.

Heniyye'nin Bulunduğu Yer İddiaları

Suikasttan sonra, İran sosyal medya kullanıcıları, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyindeki ünlü Sadabat Sarayı Parkı bölgesinde kaldığına dair iddialarda bulundular. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları'na yakın bazı yarı resmi haber kaynakları da bu konutun fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Görüntüler, Heniyye'nin kaldığı binanın üst katının hasar gördüğünü ve enkaza ait parçaların dışarı düştüğünü ortaya koyuyor. AA, bu görüntülerin binanın yapısıyla ve konumuyla örtüştüğünü rapor etti.

Bölge Sakinlerinin Tanıklıkları

Heniyye'nin yerleşkede bulunup bulunmadığına dair net bir bilgiye ulaşamayan yerel halk, ancak suikast öncesinde güvenlik önlemlerinin arttığını ifade etti. Bir mahalle sakini, "Suikast gecesi bir ses duydum. Büyük bir patlama sesi değil, daha hafif bir patlama gibiydi." sözleriyle durumu aktardı.

Aynı bölgede yaşayan bir diğer sakin de, o gece benzer bir ses duyduğunu belirtti. İki gün boyunca, yerleşke çevresinde askerlerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve sürekli konvoyların geçtiği ifadesinde bulundu.


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