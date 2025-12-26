Her 3 Dakikada Bir Kadına Meme Kanseri: Prof. Dr. Merve Gürsoy Bulut'tan Erken Tanı Çağrısı

Acıbadem Kent Hastanesi Meme Radyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merve Gürsoy Bulut, meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.

Global tablo ve Türkiye verileri

Dünya genelinde her 3 dakikada bir kadına yeni meme kanseri tanısı konduğunu, her 11 dakikada bir kadının ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bulut, bu tablonun değişmesinin tek yolunun erken tanı olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Bulut, Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 bin kadına meme kanseri tanısı konduğunu ve hastaların önemli bölümünün premenopozal (menopoz döneminden yaklaşık 2 ila 6 yıl önceki dönem) dönemde tanı aldığını ifade etti. Bu durumun genç kadınların tarama ve muayenelerini ihmal etmemesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Risk faktörlerini bilin, gecikmeyin

Bulut, meme kanserine yol açan risk faktörlerini: cinsiyet ve yaş, ailede meme kanseri öyküsü, doğurganlık özellikleri, sosyoekonomik durum, fazla kilolu olmak, sigara ve alkol kullanımı olarak sıraladı. Ayrıca, "Risk faktörü olmayan kadınlar da meme kanseri olabilir. Bu nedenle tarama herkese gerekiyor" diye konuştu.

Erken tanı ve mamografinin önemi

Prof. Dr. Bulut, meme kanserine bağlı ölümlerin mamografi sayesinde %40’a kadar azaltılabildiğini bildirdi. "Erken tanı sayesinde süt kanallarını aşmayan (in situ kanser) ya da 2 cm’den küçük, ele gelmeyen tümörleri yakalayabiliyoruz. Bu hem yaşam süresini uzatıyor hem de tedavi başarısını artırıyor" açıklamasında bulundu.

Bulut, 40 yaşından sonra her kadının yılda bir kere mamografi çektirmesi gerektiğini hatırlattı. Mamografinin düşük doz radyasyon içerdiğini ve sanıldığı gibi ağrılı bir işlem olmadığını belirterek kadınları tarama programlarına katılmaya çağırdı. Ayrıca, "Her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanserine yakalanıyor. Ayda bir kendi kendine muayene, yılda bir doktor kontrolü ve 40 yaşından sonra düzenli mamografi bunları ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

ACIBADEM KENT HASTANESİ MEME RADYOLOJİSİ UZMANI PROF. DR. MERVE GÜRSOY BULUT