Her 5 Kadından 1'i Rahim Sarkması Nedeniyle Ameliyat Oluyor

Acıbadem Kent Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. İsmail Mete İtil, rahim sarkması ve buna bağlı gelişen sorunların dünyada ve Türkiye’de arttığına dikkat çekti.

Nedenleri ve belirtileri

Prof. Dr. İtil, rahim sarkmasının pelvik taban kaslarının zayıflaması sonucu rahmin vajinaya doğru kayması olduğunu belirtti. Bu duruma hamilelik, doğum, yaşlanma, hormonal değişiklikler ve kronik zorlanmaların yol açabileceğini söyledi. Rahim sarkmasına bağlı olarak idrar kaçırma, dışkılama zorluğu, aşağı doğru basınç hissi ve idrar yapmada güçlük gibi çeşitli sorunların ortaya çıkabildiğini vurguladı.

Hastalık yaygınlığı ve tedavi seçenekleri

Prof. Dr. İtil, 80 yaşına kadar her beş kadından birinin bu tür sorunlar nedeniyle ameliyat geçirdiğini ifade etti. Hafif sarkmalarda ameliyatsız yöntemlerin etkili olabileceğini belirterek, egzersizler ve yaşam tarzı değişikliklerinin yeterli olabileceğini; ileri dereceli sarkmalarda ise cerrahi müdahalenin gerekebileceğini anlattı.

Vajinal yolla cerrahi avantajları

Rahim sarkması tedavisinde son yıllarda vajinal yolla yapılan ameliyatların ön plana çıktığını söyleyen Prof. Dr. İtil, bu yöntemin hem yüksek başarı oranı hem de hasta konforu açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtti. 'Bu ameliyatlarda anatomik düzelme sağlanıyor, yaşam kalitesi artıyor, tekrar operasyon gereksinimi azalıyor,' dedi.

Prof. Dr. İtil, vajinal yolla yapılan ameliyatların cerrahi zorluğunun ve komplikasyon olasılığının düşük olduğunu; karın bölgesinde kesi yapılmadığını, operasyonun tamamen vajinal yoldan gerçekleştirildiğini ve hastaların genellikle bir gün içinde taburcu edildiğini açıkladı. Ağrının azlığı, karında iz olmaması ve kısa sürede normal hayata dönüşün bu yöntemin en önemli avantajları arasında olduğunu ekledi.

Ayrıca, rahmin alınmasını gerektiren durumlarda da vajinal yoldan ameliyat yapılabildiğini, idrar kaçırma şikayeti bulunan hastalarda ise aynı seansta askı ameliyatlarının uygulanabildiğini söyledi.

PROF. DR. İSMAİL METE İTİL