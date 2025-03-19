Her 5 Kişiden 1'i İklim Değişikliğinin Etkilerini Hissediyor

Dünya genelinde her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini hissettiği belirtildi. 394 milyon kişi sıcak hava ile tehdit altında.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:08
Her 5 Kişiden 1'i İklim Değişikliğinin Etkilerini Hissediyor

Dünyada İklim Değişikliği Araştırması: Her 5 Kişiden 1'i Etkileniyor

Bağımsız bilim kuruluşu Climate Central tarafından yayımlanan bir rapora göre, dünyada her 5 kişiden 1'i insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini güçlü bir şekilde hissediyor. Raporda, Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde kömür, benzin ve metan gazı salınımının hava sıcaklıkları üzerindeki etkileri incelendi.

İklim Değişikliği Ortaya Çıkan Etkiler

Yapılan araştırma, 220 ülke ve 940 şehirdeki ortalama hava sıcaklıklarını baz alarak gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, bu dönemde dünya genelinde her 5 kişiden 1'i "sıra dışı sıcaklıkları" deneyimledi. Bu durum, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerinin doğrudan hissedildiğini ortaya koydu.

Afrika'daki Sıcak Hava Tehdidi

Ayrıca raporda, 394 milyon kişinin "riskli derecede" sıcak hava ile karşı karşıya olduğu vurgulandı. Bu kişilerin %74'ünün Afrika kıtasında yaşadığı kaydedildi. 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla, dünya nüfusunun yaklaşık %37'sine karşılık gelen 3 milyar kişinin, riskli sıcak hava koşulları ile yüzleşmek zorunda kalan bir diğer çarpıcı bulgudur.

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