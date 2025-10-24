HER2+ Meme Kanserinde Kişiselleştirilmiş Tedavi 3.859 Metastazı Önledi, 25,4 Milyar TL Tasarruf

Roche İlaç Türkiye'nin katkılarıyla, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hazırlanan "Erken Evre HER2+ Meme Kanserinde Kişiselleştirilmiş Tedavi Yaklaşımlarının Klinik, Ekonomik ve Toplumsal Değeri" araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Toplantı ve Katılımcılar

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, çalışmayı yürüten Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur katılımcılara araştırmanın bulgularını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Verileri ve Tarama Çalışmaları

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Hamit Harun Bağcı, kanserin çağın en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu, her 6 ölümden 1'ine neden olduğunu belirtti. Bağcı, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu, dünyada yılda yaklaşık 2,3 milyon kadına tanı konulduğunu ve yaklaşık 700 bin kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Türkiye'de yılda yaklaşık 27 bin kadına teşhis konulduğunu ve 4 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Bağcı, mücadelede en etkili stratejinin hastalığı erken evrede yakalamak olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak ücretsiz tarama programlarıyla farkındalık ve erken tanı oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bağcı, 2025 itibarıyla tarama programlarını hızlandırdıklarını; ilk 9 ayda 800 bin meme kanseri taraması yapıldığını, 42 bin 500 şüpheli pozitif vakayı ilgili merkezlere yönlendirdiklerini ve vatandaşlara atılan 40 milyon SMS ile taramalara katılımı artırdıklarını söyledi.

Araştırmanın Klinik ve Toplumsal Bulguları

Prof. Dr. Simten Malhan, HER2 mutasyonunun meme kanserlerinde yaklaşık %15 oranında görüldüğünü ve agresif seyirli olduğunu belirtti. Malhan, mutasyon bazlı farklı tedavi yaklaşımlarının maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Çalışma kapsamında kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının hem maliyetleri düşürmeyi hem de hastalara klinik açıdan olumlu kazanımlar sağlamayı hedeflediği belirtildi. Malhan, 'Kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarıyla 10 yıllık süreçte toplam 3 bin 859 metastaz vakasının önlenebildiğini gördük' dedi. Metastazın kadınlar için fiziksel ve manevi açıdan zorlu bir süreç olduğunu, bunun önlenmesiyle sağ kalım ve kaliteli yaşam yıllarının artacağını vurguladı.

Malhan, çalışmada 10 yıllık süreç içinde sağ kalım, kaliteli yaşam yılları ve kişilerin üretime geri dönmesiyle oluşan ekonomik katkıların hesaplandığını belirtti.

Ekonomik Etki ve Politik Öneriler

Çalışmanın ekonomik boyutuna değinen Malhan, '3 bin 859 kadın hastanın metastazı önlendiğinde 25,4 milyar liralık bir tasarruf elde edebiliyoruz' ifadelerini kullandı. Bu tasarrufun sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını, kaynakların daha verimli kullanılmasıyla diğer ihtiyaç alanlarına aktarılabileceğini belirtti.

Malhan, bu kazanımların politika belgelerinde yer almasını ve çalışmanın bilimsel bir kanıt niteliği taşıdığını vurguladı. Ayrıca çalışmada her hastaya ortalama 27 yıl sağ kalım süresi kazandırıldığı; bunun 21'inin sağlıklı yıllar, 16'sının ise üretime döndüğü yılları ifade ettiği belirtildi.

Erken Teşhis Vurgusu

Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur ise Türkiye'de her 4 kadındaki kanserden birinin meme kanseri olduğunu söyledi. Şendur, erken teşhisle uzun dönem sağ kalımın mümkün olduğunu, ülkede tanı anında %12,5 oranında hastanın ileri evrede olduğunu ve tarama sıklığı ile farkındalığın artırılmasıyla bunun çok daha düşük seviyelere çekilebileceğini belirtti.

Şendur, 'Erken tanıyla kişiselleştirilmiş, bireyselleştirilmiş tedaviyle multidisipliner ekip çalışması sayesinde hastaların metastatik evreye geçişini engelleyip, kadınlarımızı sosyal, psikolojik ve ekonomik yönden tekrar topluma kazandırabiliriz' dedi. Araştırmanın temel amacının Türkiye'deki meme kanseri sıklığını dikkate alarak hastaları daha erken yakalamak ve metastatik evreye geçişi önlemek olduğunun altı çizildi.

Çalışma, metastatik evreye geçişi engellenen 3 bin 859 hastanın sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarda topluma kazandırıldığı ve bunun sağlık ekonomisine önemli katkı sağladığını ortaya koydu.

Roche İlaç Türkiye'nin katkılarıyla Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hazırlanan "Erken Evre HER2+ Meme Kanserinde Kişiselleştirilmiş Tedavi Yaklaşımlarının Klinik, Ekonomik ve Toplumsal Değeri" çalışmasının sonuçları paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Hamit Harun Bağcı, programda konuşma yaptı.