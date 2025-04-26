HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

HGS Gişelerinden Dikkat! Ehliyet Kaybı ve Yüksek Cezalar Bekliyor

Son dönemde sosyal medyada gündeme gelen bir akım, sürücülerin ehliyetlerini kaybetmelerine ve ağır para cezaları ödemelerine neden olabilir. Özellikle genç sürücüler arasında popülerliği artan bu eğilim, trafik güvenliğini tehlikeye atarak pek çok olumsuzluk doğurmakta.

Hızlı Geçiş Modası Tehlikeli Sonuçlar Doğuruyor

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşanan olay, HGS gişelerinden hızlı geçiş akımının trajik sonuçlarını gözler önüne serdi. Bir sürücünün HGS gişesinden 110 km hızla geçişi, trajik bir ceza kararına ve 4 ay süreyle ehliyetine el konulmasına sebep oldu. Bu tür davranışlar, sürücünün hem kendini hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atmakta.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

M.Ö. adlı sürücü, HGS gişesinden yüksek hızla geçtiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler hızla yayılarak büyük bir tepki topladı. Olayın duyulmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti ve sürücü M.Ö.’yü kısa süre içerisinde tespit edip gözaltına aldı.

Ağır Cezalar ve Yasal İşlemler

Jandarma, M.Ö. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yasal işlem başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücüye 6 bin 320 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, trafik kurallarına uymamak, saygısız araç kullanmak gibi ciddi ihlallerden dolayı ehliyetine 4 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Bu olay, HGS gişelerinden geçerken dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Trafik güvenliği, her sürücünün önceliği olmalıdır.