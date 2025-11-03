Hicret Rotasında 315 Kilometrelik Manevi Yolculuk Başladı

Hijrah Hub öncülüğünde 15 kişi, 315 km'lik hicret rotasını 8 günde tamamlamak üzere Sevr Dağı'ndan başlayan manevi yürüyüşe çıktı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 12:25
Hicret Rotasında 315 Kilometrelik Manevi Yolculuk Başladı

Hicret Rotasında 315 Kilometrelik Manevi Yolculuk Başladı

ESRA HACIOĞLU / İBRAHİM AKTAŞ

İngiltere merkezli Hijrah Hub öncülüğünde bir araya gelen, İngiltere, İskoçya, Kosova, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan 15 kişinin katıldığı grup, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicretin izini sürecek manevi bir yürüyüşe başladı.

Katılımcılar, hicret rotasını tarihle ve maneviyatla deneyimlemek için Sevr Dağı başta olmak üzere Mekke'deki kutsal noktalara ziyaretlerde bulundu.

Yürüyüş öncesi ekip, yerel rehberler eşliğinde son hazırlıklarını tamamladı. Grup, yaklaşık 315 kilometrelik rotayı 8 günde tamamlamak için günde yaklaşık 40 kilometre kat etmeyi planlıyor.

İngiltere'den katılan doktor Mohammed Sattar, AA muhabirine duygularını aktardı. Sattar, yolculuğa katılabildiği için şanslı hissedip heyecanlı olduğunu söyledi. Ekibin Sevr Dağı'na çıkışı sırasında Sattar, şu ifadeleri kullandı:

"Sevr Mağarası'ndan yeni çıktım ve şu anda çok duygusal hissediyorum. Derin bir öz yansıma ve çok mübarek bir his içindeyim. Peygamberimizin ve ashabının dinimizi yaşayabilmemiz için yaptıkları fedakarlıkları ve çektikleri zorlukları düşünüyorum. Bu geceyi özel kılan şey, karanlıkta dağa tırmanmak, harika bir grupla birlikte olmak ve mağarada bazı çok manevi anlar geçirmekti. Mağarada Peygamberimize salavat getirdik, derin bir sevinç hissi vardı."

Sattar, ayrıca "Peygamberimizin ikinci yurdu Medine'ye ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hijrah Hub'un kurucularından Waseem Mahmood ise yolculuk boyunca Hazreti Muhammed'in yürüdüğü, mola verip uyuduğu ve ziyaret ettiği birçok noktayı takip edecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Daha önce iki kez bu yürüyüşü tamamlamış olan Mahmood, günlük yürüme planlarını günde yaklaşık 8-9 saat olarak açıkladı.

Mahmood, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, zor bir yolculuk. Fiziksel olarak zor ama benim bu yolculukta bulduğum şey, hissiyat ve maneviyat. Bu yolculukta Peygamberimizin ve Hazreti Ebubekir'in yaptıkları fedakarlıkları kavrayarak onlara olan saygınız daha da artıyor. Bu yolculukta onların adanmışlığına tanıklık ederek ve onların izlerini takip ederek onların yaşadıklarını ruhumuzda hissetmeyi hedefliyoruz."

Hicret rotasını takip eden ekip, siyer uzmanlarının rehberliğinde Mekke ve Medine'deki kutsal mekanları ziyaret edecek; yürüyüş, Mescid-i Nebevi ziyaretiyle sona erecek.

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret yolculuğunu hissetmek için dünyanın farklı...

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret yolculuğunu hissetmek için dünyanın farklı ülkelerinden mukaddes topraklara gelen bir grup Müslüman, 8 gün sürecek manevi yolculuğa çıkacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret yolculuğunu hissetmek için dünyanın farklı...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor