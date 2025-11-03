Hicret Rotasında 315 Kilometrelik Manevi Yolculuk Başladı

ESRA HACIOĞLU / İBRAHİM AKTAŞ

İngiltere merkezli Hijrah Hub öncülüğünde bir araya gelen, İngiltere, İskoçya, Kosova, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan 15 kişinin katıldığı grup, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicretin izini sürecek manevi bir yürüyüşe başladı.

Katılımcılar, hicret rotasını tarihle ve maneviyatla deneyimlemek için Sevr Dağı başta olmak üzere Mekke'deki kutsal noktalara ziyaretlerde bulundu.

Yürüyüş öncesi ekip, yerel rehberler eşliğinde son hazırlıklarını tamamladı. Grup, yaklaşık 315 kilometrelik rotayı 8 günde tamamlamak için günde yaklaşık 40 kilometre kat etmeyi planlıyor.

İngiltere'den katılan doktor Mohammed Sattar, AA muhabirine duygularını aktardı. Sattar, yolculuğa katılabildiği için şanslı hissedip heyecanlı olduğunu söyledi. Ekibin Sevr Dağı'na çıkışı sırasında Sattar, şu ifadeleri kullandı:

"Sevr Mağarası'ndan yeni çıktım ve şu anda çok duygusal hissediyorum. Derin bir öz yansıma ve çok mübarek bir his içindeyim. Peygamberimizin ve ashabının dinimizi yaşayabilmemiz için yaptıkları fedakarlıkları ve çektikleri zorlukları düşünüyorum. Bu geceyi özel kılan şey, karanlıkta dağa tırmanmak, harika bir grupla birlikte olmak ve mağarada bazı çok manevi anlar geçirmekti. Mağarada Peygamberimize salavat getirdik, derin bir sevinç hissi vardı."

Sattar, ayrıca "Peygamberimizin ikinci yurdu Medine'ye ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hijrah Hub'un kurucularından Waseem Mahmood ise yolculuk boyunca Hazreti Muhammed'in yürüdüğü, mola verip uyuduğu ve ziyaret ettiği birçok noktayı takip edecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Daha önce iki kez bu yürüyüşü tamamlamış olan Mahmood, günlük yürüme planlarını günde yaklaşık 8-9 saat olarak açıkladı.

Mahmood, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, zor bir yolculuk. Fiziksel olarak zor ama benim bu yolculukta bulduğum şey, hissiyat ve maneviyat. Bu yolculukta Peygamberimizin ve Hazreti Ebubekir'in yaptıkları fedakarlıkları kavrayarak onlara olan saygınız daha da artıyor. Bu yolculukta onların adanmışlığına tanıklık ederek ve onların izlerini takip ederek onların yaşadıklarını ruhumuzda hissetmeyi hedefliyoruz."

Hicret rotasını takip eden ekip, siyer uzmanlarının rehberliğinde Mekke ve Medine'deki kutsal mekanları ziyaret edecek; yürüyüş, Mescid-i Nebevi ziyaretiyle sona erecek.

