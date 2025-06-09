Hıdırlık Kulesi, Antalya'da Açık Hava Müzesi Oluyor

Hıdırlık Kulesi Açık Hava Müzesi Olma Yolunda

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi, çevresindeki arkeolojik kazılar sayesinde turistik bir çekim merkezi haline gelmeye hazırlanıyor. 2020 yılı itibarıyla başlayan kazı çalışmaları sonunda önemli buluntulara ulaşıldı.

Kazı Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda antik dönem kalıntıları ve yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, alanda restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamladı ve mimari projeler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Modern Tasarım ile Tarih Bir Arada

Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ile kaplanmasının yanı sıra, antik kalıntıların sergilenebilmesi için cam yüzeyler de yerleştirildi. Ayrıca, falezlerin siluetini korumak amacıyla şeffaf cam korkulukların montajı da büyük ölçüde tamamlandı. Ekipler, projenin son rötuşlarını gerçekleştirmekte.

Açık Hava Müzesi Olacak

Hadrian Kapısına kadar uzandığı düşünülen Roma Dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi eserlerin sergileneceği seyir terası, Antalya'nın açık hava müzesi olacak.

Ziyaretçiler, yürüyüş yollarındaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde Akdeniz manzarasının tadını çıkarabilecek.

Antalya Müze Müdürlüğü ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları gözetiminde arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda kulenin güneydoğu kısmında, Geç Roma Dönemine ait olduğu belirtilen yazıtlı bir mozaik keşfedildi.

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan ve kazı çalışmalarında önemli buluntuların çıkarıldığı Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Hadrian Kapısına kadar uzandığı düşünülen Roma Dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi eserlerin sergileneceği seyir terası, kentin açık hava müzesi olacak.

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan ve kazı çalışmalarında önemli buluntuların çıkarıldığı Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Hadrian Kapısına kadar uzandığı düşünülen Roma Dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi eserlerin sergileneceği seyir terası, kentin açık hava müzesi olacak.