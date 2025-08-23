Hindistan, ABD'ye Posta Gönderimini 25 Ağustos'ta Askıya Alıyor

Hindistan ABD'ye posta gönderimini askıya alıyor

Hindistan yönetimi, ABD'nin getirdiği yeni gümrük kuralları gerekçesiyle 25 Ağustos itibarıyla ABD'ye posta gönderimini askıya alacağını açıkladı. Kararı duyuran Hindistan Posta İdaresi, yaşanan aksaklıktan dolayı özür diledi ve paket gönderimlerinin en kısa sürede yeniden başlatılması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Gümrük değişikliği ve muafiyetler

Resmi açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Temmuz tarihli kararının uygulamaya konulmasıyla, 29 Ağustos itibarıyla ederi 800 dolar altındaki ihracat malları için uygulanmakta olan gümrük vergisi muafiyetinin kaldırılacağı hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, ederi 100 dolar'ın altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyaların gümrük vergisinden muaf olmaya devam edeceği belirtildi.

Hindistan basınına göre, ABD'nin Hindistan'a yönelik yeni gümrük tarifeleri iki ülke ilişkilerinde gerilim yarattı ve bu gelişmenin ardından Hindistan'dan posta trafiğini askıya alma kararı geldi.

Festivalde protesto: Trump'ın dev kuklası

Öte yandan Nagpur kentindeki geleneksel Marbat Festivali'nde dikkat çeken bir protesto yaşandı. Katılımcılar ellerinde taşıdıkları dev Trump kuklasıyla ABD'nin Hindistan'a yönelik gümrük tarifelerini protesto etti ve tarifelere karşı pankartlar açtı.

Ayrıca, 6 Ağustos'ta imzalanan bir kararnameyle, Rusya'dan petrol alımı gerekçesiyle Hindistan'a uygulanan yüzde 25 gümrük tarifelerinin üzerine yüzde 25 oranında ek gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameye değinildi.

Hindistan Posta İdaresi'nin açıklaması, iki ülke arasındaki yeni gümrük düzenlemelerinin ticari ve lojistik akış üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koyuyor.