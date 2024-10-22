DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37,06 -0,06%
ALTIN
3.012,18 -0,61%
BITCOIN
2.292.902,51 1,06%

Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna'da Barışçıl Çözüm İçin Destek Vurguladı

Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna-Rusya sorunlarının barışçı yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:01
Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna'da Barışçıl Çözüm İçin Destek Vurguladı

Hindistan'dan Barış Çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların yalnızca barışçıl yolla çözülebileceğini ifade ederek, bu konuda yardıma hazır olduklarını bildirdi.

BRICS Zirvesi'nde Önemli Görüşmeler

Modi, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Zirve, BRICS'in geleceği için kritik kararların alınacağı bir platform olarak değerlendiriliyor.

Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

Putin, Rusya ve Hindistan arasında çerçevesinde stratejik bir işbirliği olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de arttığını ifade etti.

Barış ve İstikrar Mesajı

Modi, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin yaklaşımını aktarırken, "Daha önce belirttiğim gibi, bu sorunların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Hızla barış ve istikrarın sağlanmasını tam olarak destekliyoruz. Bu doğrultuda gelecekte her türlü yardımı sağlamaya hazırız," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı Alındı
2
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı
3
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar
4
Kayseri'de Polisten Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı
5
Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor
6
Özgür Özel'den Fetullah Gülen ve Yenidoğan Çetesi Açıklamaları
7
Milli Sporcu İlke Naz Hoş, Babasından Şikayetçi Oldu

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak