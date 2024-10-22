Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna'da Barışçıl Çözüm İçin Destek Vurguladı

Hindistan'dan Barış Çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların yalnızca barışçıl yolla çözülebileceğini ifade ederek, bu konuda yardıma hazır olduklarını bildirdi.

BRICS Zirvesi'nde Önemli Görüşmeler

Modi, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Zirve, BRICS'in geleceği için kritik kararların alınacağı bir platform olarak değerlendiriliyor.

Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

Putin, Rusya ve Hindistan arasında çerçevesinde stratejik bir işbirliği olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de arttığını ifade etti.

Barış ve İstikrar Mesajı

Modi, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin yaklaşımını aktarırken, "Daha önce belirttiğim gibi, bu sorunların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Hızla barış ve istikrarın sağlanmasını tam olarak destekliyoruz. Bu doğrultuda gelecekte her türlü yardımı sağlamaya hazırız," şeklinde konuştu.