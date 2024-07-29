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Hindistan, Çin'den Fiili Kontrol Hattı'na Saygı Bekliyor

Hindistan Dışişleri Bakanı, Çin'in Ladakh bölgesindeki Fiili Kontrol Hattı'na saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:28
Hindistan, Çin'den Fiili Kontrol Hattı'na Saygı Bekliyor

Hindistan ve Çin İlişkilerinde Yeni Gelişmeler

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pekin yönetiminin Ladakh bölgesindeki Fiili Kontrol Hattı'na saygı göstermediği sürece iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeyeceğini açıkladı.

Jaishankar, Japonya'da düzenlenen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Kovid-19 döneminde Çin'in sınır bölgelerine asker göndermesinin ilişkilerde gerginliğe yol açtığını belirtti. Bakan, mevcut koşullarda Hindistan-Çin ilişkilerinin 'iyiden uzak' olduğunun altını çizdi.

Çin ve Hindistan Arasında Sınır Sorunları

Jaishankar, Hindistan’ın komşu ülke ile ilişkilerini iyileştirme arzusunu dile getirerek, bunun yalnızca LAC ve geçmişte yapılan anlaşmalara saygı gösterilmesi ile mümkün olabileceğini vurguladı.

25 Temmuz'da Laos'ta, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yapılan görüşmelerde, sınır sorunlarının ele alınması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştı.

Sınır Anlaşmazlıklarının Tarihçesi

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları çevresindeki belirsiz sınır hattı decades boyunca egemenlik tartışmalarının kaynağı oldu. Yaklaşık 3,500 kilometrelik sınır, zaman zaman gerginliklere neden olan bölgelere ev sahipliği yapmaktadır.

Pekin yönetimi, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde 'Güney Tibet' olarak adlandırdığı 90 bin kilometrekarelik bir alan üzerinde hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay-Çin olarak bilinen bölgedeki 38 bin kilometrekarelik alanın işgal altında olduğunu savunmaktadır.

Taraflar, 1962 yılında iki ülke arasında patlak veren savaşın nedenlerinden biri olan bu sınır ihtilafını hala çözememiştir. 15 Haziran 2020 tarihinde Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde yaşanan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de 4 askerinin öldüğünü açıklamıştır.

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