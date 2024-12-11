Hindistan'da 185 Yıllık Nuri Camisi'nin Yıkımı Tepkilere Yol Açıyo

Hindistan'da Tarihi Nuri Camisi'nin Yıkılması

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan ve 185 yıllık geçmişe sahip olan Nuri Camisi'nin bir kısmının otoyolu ihlal ettiği gerekçesiyle buldozerlerle yıkılması, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.

NDTV'nin haberine göre, Uttar Pradeş'in Fatehpur bölgesinde gerçekleştirilen yıkım, eyalet yetkilileri tarafından yasa dışı olduğu iddia edilen caminin otoyolu ihlal eden kısmının buldozerlerle yok edilmesiyle gerçekleştirildi. Yetkililer, cami alanının yasa dışı bir kurulum olduğu iddiasında bulundu.

Yönetim Mahkemeye İtirazda Bulundu

Cami yönetimi, yıkımın haksız olduğunu öne sürerek mahkemeye itirazda bulundu. Nuri Camisi Mütevelli Heyeti Başkanı Mohammed Muin Han, yaptığı açıklamada, "Nuri Camisi 1839'da inşa edildi. Buradaki otoyol ise 1956'da yapıldı. Buna rağmen caminin bir kısmının yasa dışı olduğunu söylüyorlar," diye belirtti.

Sosyal Medyada Yükselen Tepkiler

Sosyal medya platformlarında, caminin yıkımına karşı birçok kullanıcıdan sert eleştiriler geldi. Aşırılık yanlısı bazı gruplar, tarihi camilerin Hindu tapınaklarının üzerine inşa edildiği iddialarını gündeme getiriyor.

Tartışmaların Kayıtları

Uttar Pradeş, Hindistan'ın en kalabalık ve en çok Müslüman nüfusuna sahip eyaleti olarak dikkat çekerken, Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyeleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Tac Mahal'in dahi Hindu tapınağı üzerine inşa edildiğini öne sürdü. Bu iddia, Yogi Gençlik Tugayı tarafından mahkemeye taşındı.

Varanasi'deki Gyanvapi Camisi'nin de Hindular için kutsal kabul edilen bir tapınağın üzerine inşa edildiği iddiaları, toplumsal gerilimler yaratırken, bu durum devam eden hukuki mücadeleleri de beraberinde getiriyor.

1992 yılında, Babri Camisi'nin yıkılmasıyla patlak veren olaylar sonucu, ülke genelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan gerginliklerin hatırlanması, mevcut tartışmaların önünde duruyor.