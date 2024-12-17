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Hindistan'da Aynı Anda Seçim Yapılması Tasarısı Parlamentodan Geçemedi

Hindistan'da hükümetin eş zamanlı seçim yasa tasarısı, gerekli oy çoğunluğuna ulaşamadan parlamentodan geri döndü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:52
Hindistan'da Aynı Anda Seçim Yapılması Tasarısı Parlamentodan Geçemedi

Hindistan'da Seçim Yasanı Tasarısı Reddedildi

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi hükümeti tarafından sunulan eyalet meclisleri ve ulusal parlamento seçimlerinin aynı anda yapılmasını öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi (Lok Sabha) tarafından kabul edilmedi. Tasarı, lehine 269, aleyhine ise 198 oy alarak gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamadı.

Hükümetin Savunması ve Muhalefetin Eleştirisi

Hukuk ve Adalet Bakanı Arjun Ram Meghwal tarafından sunulan tasarının, hükümet tarafından ekonomik büyümeyi artıracağı, seçim harcamalarını azaltacağı ve siyasetçilerin işlerine odaklanmalarına imkan tanıyacağı savunuldu. Ancak muhalefet, bu önerinin federalizmi zayıflatacağı ve iktidar partilerine haksız avantaj sağlayabileceği konusunda ısrar ediyor.

Özellikle muhalif partiler, bu yasanın Hindistan’ı bir başkanlık seçim modeline kaydırma riski taşıdığını dile getiriyor. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun her iki kanadında da üçte iki çoğunlukla onaylanması gerekmektedir.

Hindistan'ın Seçim Sistemi ve Nüfus Verileri

Uzmanlar, tasarının onaylanması halinde Hindistan Anayasası'nda değişiklik yapılmasını ve tüm eyaletler ile federal bölgelerin onayını gerektireceğini ifade ediyor. Güney Asya'nın 1,4 milyardan fazla nüfusa sahip bu devasa ülkesinde, 28 eyalet ve merkezi hükümete bağlı sekiz birlik toprağı bulunmaktadır. Şu anda Hindistan genelinde farklı zamanlarda kademeli eyalet ve parlamento seçimleri düzenlenmektedir.

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