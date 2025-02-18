Hindistan'da Bir Apartman Dairesinde 300 Sahipsiz Kedi Bulundu

Hindistan'ın Pune kentinde bir apartman dairesinde yaklaşık 300 sahipsiz kedi yaşadığı tespit edildi, belediye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:55
Hindistan'da Bir Apartman Dairesinde 300 Sahipsiz Kedi Bulundu

Hindistan'da Endişe Verici Durum: 300 Sahipsiz Kedi

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Pune kentinde şok edici bir olay meydana geldi. Belediyenin yaptığı incelemeler sonucunda, bir apartman dairesinde yaklaşık 300 sahipsiz kedinin yaşadığı tespit edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bina sakinleri kötü koku ve hijyenik olmayan şartlar dolayısıyla belediyeye şikayette bulundu. Bu şikayetler üzerine harekete geçen belediye ekipleri, 9. katta bulunan daireyi inceledi ve tam sayıyla 300 kedinin burada yaşadığını keşfetti.

Belediye yetkilileri, daire sahibine kedilerin 2 gün içinde serbest bırakılması ya da taşınması hususunda tebligat yaptı. Emniyet Müfettişi Nilesh Jagdale, daire sahibinin sokak kedilerini sık sık eve getirdiğini ve kediler iyileştikten sonra salıverildiğini belirtti. Ancak bu durum, hijyenik olmayan koşullar oluşturdu ve komşuları rahatsız etti.

Edinilen bilgilere göre, sahipsiz kedilerin belediyeye bağlı barınaklara götürüleceği aktarıldı.

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