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Hindistan'da Dana Tropikal Fırtınası Nedeniyle 600 Bin Kişi Tahliye Edildi

Hindistan'da Dana Tropikal Fırtınası nedeniyle 600 bin kişi tahliye edildi, okullar kapatıldı ve ulaşımda aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:39
Hindistan'da Dana Tropikal Fırtınası Nedeniyle 600 Bin Kişi Tahliye Edildi

Hindistan'ı Vuran Dana Tropikal Fırtınası

Hindistan, Dana Tropikal Fırtınası'nın olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Ülkenin doğusundaki Odişa ve Batı Bengal eyaletlerinde, fırtına nedeniyle yaklaşık 600 bin kişi tahliye edildi.

Fırtınanın Hızı ve Etkileri

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın saatte 120 kilometre hızla ilerlediği belirtildi. Şiddetli yağmur ve fırtına, bölgede büyük zararlar oluşturdu; ağaçlar kökünden söküldü ve sel riski ortaya çıktı.

Yetkililerin Önlemleri

IMD, su seviyesinin yaklaşık bir metre yükselebileceği uyarısı yaparak, alçak bölgelerde su baskınları yaşanabileceğini bildirdi. Bu sebeplerle, bölgedeki yetkililer yüksek alarm durumuna geçti.

Eğitim ve Ulaşımda Aksamalar

Odişa eyaletinde, fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Ayrıca 200'den fazla tren seferi iptal edilirken, hava yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşandı. Balıkçılara denize açılmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Geçmişte Yaşanan Felaketler

Geçen yıl benzer fırtınalar sonucu Hindistan genelinde 523 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 2,5 milyar dolar ekonomik zarara yol açmıştı. Bu nedenle, yetkililer her türlü önlemi almakta kararlı.

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