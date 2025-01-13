Hindistan'da Genç Kızın Cinsel İstismar İddiası: 28 Şüpheli Gözaltında

Hindistan'da Şok Eden İddialar

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 18 yaşındaki genç bir kızın, 13 yaşından bu yana 64 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla etkileyici bir soruşturma başlatıldı. Olay, ailenin evini ziyaret eden bir sosyal hizmetler ekibindeki psikiyatriste yapılan ihbar üzerine gündeme geldi. Genç kız, 5 yıl boyunca sistematik bir istismara maruz kaldığını dile getirdi.

Polis Soruşturması ve Gözaltılar

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, olayın duyulmasının ardından polis, iddianın araştırılması için 25 kişilik özel bir ekip kurdu. Soruşturma kapsamında, 17 ila 47 yaşları arasında değişen 28 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerin genç kızın yakın çevresinden olduğu bildirildi. Genç kızın 13 yaşında 3 kez toplu tecavüze uğradığı öne sürülmekte ve ailesinin olaylardan haberdar olmadığı iddiaları gündeme gelmektedir.

Genç Kızın Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Olayla ilgili gelişmelerin ardından genç kızın, Çocuk Refahı Komitesi (CWC) bünyesindeki bir sığınmaevine yerleştirildiği bildirildi. Bu tür üzücü olayların Hindistan'daki cinsel istismar ve tecavüz vakalarının artışını gösterdiği belirtiliyor.

Cinsel İstismar Vaka Sayıları ve Halk Tepkisi

Hindistan'da cinsel istismar ve tecavüz vakaları sıkça protesto edilmekte. Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu verilerine göre, 2022 yılında ortalama günde 86 vaka rapor edildi ve toplamda 31 bin 516 tecavüz vakası kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yıl Uttarakhand ve Batı Bengal gibi eyaletlerde benzer olaylar da yaşanmış ve bu vakalar sonrası halk büyük tepkiler göstermiştir.