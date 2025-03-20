Hindistan'da Güvenlik Güçleri ile Maocu İsyancılar Arasında Çatışma: 30 İsyancı Öldürüldü

Hindistan'da Çatişgarh'da Maocu İsyancılarla Çatışma

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında meydana gelen iki ayrı çatışmada bir güvenlik gücü yaşamını yitirirken, 30 isyancı da öldürüldü.

Hindustan Times gazetesinin aktardığı bilgiye göre, bu çatışmalar eyaletin farklı bölgelerinde gerçekleşti. Güvenlik yetkilileri, kaç isyancının çatışmalarda hayatını kaybettiği hakkında detaylı bilgi verdi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, X sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan Narendra Modi hükümetinin Maocu isyancılara karşı uyguladığı politikayı vurgulayarak, "Tüm olanaklar sunulmasına rağmen teslim olmayanlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Maocu İsyancıların Tarihçesi

Maocu isyancılar, 1967 yılından bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezinde silahlı eylemler gerçekleştirmektedir. Bu gruplar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini savunuyor.

Güney Asya Terörizm Portalı'nın verilerine göre, 1999'dan bu yana güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasındaki çatışmalarda 8 bin sivil ve 14 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir.