Hindistan'da Maocu İsyancıların Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Maocu İsyancıların Saldırısı: 9 Ölü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancıların, güvenlik güçlerini taşıyan bir araca düzenlediği el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

India Today gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, saldırının Bijapur bölgesinde, güvenlik güçlerini taşıyan aracın yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu havaya uçmasıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Olayda, 8 güvenlik gücü ile aracı kullanan şoför yaşamını yitirdi. Saldırının, aracın bir operasyondan ana kampa dönüşü sırasında meydana geldiği belirtildi. Bölgeye ekip takviyesi yapıldığı bildirildi.

Çatisgarh Eyalet Başbakanı Vishnu Deo Sai, yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin ailelerine başsağlığı diledi.

Maocu İsyancıların Geçmişi

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler gerçekleştirmektedir. Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan bu gruplar, Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezinde birçok eyalette aktif olarak mücadele etmektedir.

İsyancılar, kabile ve yoksul kesimlerin daha geniş haklara sahip olması adına çatıştıklarını öne sürmektedir. Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, 1999'dan bu yana güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 8 bini sivil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir.