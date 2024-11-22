Hindistan'da Maocu İsyancılarla Çatışmada 10 Kayıp

Hindistan'da Çatisgarh'da Şiddet Olayı: 10 İsyancı Öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında meydana gelen çatışmada 10 isyancının öldüğü bildirildi. Hindustan Times gazetesinin aktardığına göre, emniyet yetkilileri, ormanlık alanda yaşanan bu çatışmanın isyancı gruplara yönelik yürütülen bir operasyon sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Çatışmada Ele Geçirilen Silahlar

Ayrıca, çatışma sırasında çok sayıda silah ve patlayıcı madde de ele geçirildi. Olay, Hindistan’daki güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasındaki gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Maocu İsyancıların Tarihçesi

Maocu isyancılar, 1967 yılından bu yana silahlı eylemlerde bulunuyor. Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan bu gruplar, Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezinde birçok eyalette etkin olarak faaliyet göstermektedir.

İsyancıların, kabilelerin ve yoksul halkın daha fazla hak sahibi olması için mücadele ettikleri ifade ediliyor. Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile isyancılar arasındaki çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.