Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Felakete Neden Oldu

Hindistan'da Felaket: 17 Ölü

Hindistan'ın Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar, son 48 saat içinde 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Genel durumun aciliyeti yetkilileri harekete geçirdi.

Yağışlar ve Kayıplar

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Hindustan Times'ın raporuna dayanarak, bu şiddetli yağışlar sırasında 11 kişinin de kaybolduğu bildirilmektedir. Yetkililer, her iki eyalette de yağışların üç gün boyunca etkili olduğu bilgisini paylaştı.

Etkilenen Eyaletlerde Önlemler

Gujarat'daki afet yönetimi yetkilileri, yaklaşık 20 bin kişinin bu doğal felaketten etkilendiğini duyurdu. Ayrıca, güvenli bölgelere 6 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi verildi.

Sel Uyarıları ve Okul Tatilleri

Yağışların bölgede bulunan barajların çoğunun taşmasına neden olması üzerine, yerel yönetimler sel uyarısı yaptı. İki eyaletteki okullar, olumsuz hava koşullarından dolayı iki gün süreyle tatil edildi.