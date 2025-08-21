DOLAR
40,94 0%
EURO
47,84 -0,21%
ALTIN
4.394,71 0,24%
BITCOIN
4.648.904,93 0,71%

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: Maharashtra'da 5 Günde 21 Ölü

Maharashtra'da 15-19 Ağustos'ta etkili şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı; 21 kişi yaşamını yitirdi, 400-500 kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:29
Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: Maharashtra'da 5 Günde 21 Ölü

Hindistan'da şiddetli yağışlar can kaybına yol açtı

The Times of India’nın haberine göre, Maharashtra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

Can kaybı ve tahliyeler

15-19 Ağustos tarihleri arasında yağış kaynaklı afetlerde 21 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Mumbai kentinde ise 400-500 arasında kişi, şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edildi.

Muson yağışlarının etkisi

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Anızı Toprağa Karıştırmak Orman Yangınlarını Yavaşlatıyor — ÇOMÜ'den Uyarı
4
MSB: Suriye için ortak eğitim planı ve Nakatani ile görüşme
5
Zafere Doğru Konseri 29 Ağustos'ta AKM'de
6
Girne Ciklos'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL