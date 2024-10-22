DOLAR
34,24 0,01%
EURO
37,07 -0,09%
ALTIN
3.006,27 -0,41%
BITCOIN
2.289.998,37 1,23%

Hindistan'da Tecavüz Olayı Sonrası Doktorların Eylemleri Sonlandı

Hindistan'daki doktorlar, kadın meslektaşlarının öldürülmesi sonrası açlık grevini sonlandırdı, ama adalet talebi sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:17
Hindistan'da Tecavüz Olayı Sonrası Doktorların Eylemleri Sonlandı

Hindistan'da Doktorlardan Anlamlı Eylem

Hindistan, ağustos ayında yaşanan trajik bir olayın ardından sağlık çalışanlarının öfkesine tanıklık etti. Bir kadın doktorun tecavüze uğrayarak hayatını kaybetmesi, ülke genelinde geniş çaplı protestoların fitilini ateşledi.

Açlık Grevi 5 Ekim'de Başladı

Kalküta'daki RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde görevli olan 50 uzman doktor, arkadaşlarının yaşadığı acı olayın ardından 5 Ekim'de açlık grevine gitti. Açlık grevi, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve adaletin yerini bulması adına bir sembol haline geldi.

Görüşme ve Sonuç

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee ile yapılan görüşmenin akabinde açlık grevi sona erdirildi. Ancak doktorlar, kadın meslektaşları için adalet talebinin devam edeceğini ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği konusundaki mücadelenin süreceğini açıkladı.

Olayın Detayları

31 yaşındaki doktor, 9 Ağustos'ta yoğun bir 36 saatlik vardiya sonrasında dinlenme odası bulunmadığı için seminer odasında uykuya dalmıştı. Ertesi gün meslektaşları, doktorun yarı çıplak ve vücudunda yaralarla dolu halde cansız bedenini buldu. Olayla ilgili olarak hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy gözaltına alındı, fakat olay yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredildi.

Grevin Genişlemesi

Ülke genelindeki birçok şehirdeki doktorlar, meslektaşlarının cinsel istismara uğrayıp öldürülmesine tepki olarak süresiz grev kararı aldı. Ardından bazı doktorlar, talepleri karşılık bulmadığı gerekçesiyle toplu istifa yoluna gittiği bilgisi paylaşıldı.

Bu olay, Hindistan'daki sağlık sektöründe güvenlik endişelerini gündeme getirirken, daha kapsamlı bir değişim ihtiyacını da ortaya koymuş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki İnsani Kriz: İsrail Yardımları Engelliyor
2
Diyarbakır'da Geç Uruk Dönemine Ait Silindirik Mühür Bulundu
3
Pamukkale'de Kaza: Kardeşinin Yanına Giderken Yaralandı
4
Japonya Dışişleri Bakanı İran'a İtidal Çağrısı Yaptı
5
Bağcılar Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABU Genel Kurulunda Küresel Barışa Vurgu Yaptı
7
İspanyol Sanatçılardan Hükümete Çarpıcı Mektup

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı