Hindistan'da Tecavüz Olayı Sonrası Doktorların Eylemleri Sonlandı

Hindistan'da Doktorlardan Anlamlı Eylem

Hindistan, ağustos ayında yaşanan trajik bir olayın ardından sağlık çalışanlarının öfkesine tanıklık etti. Bir kadın doktorun tecavüze uğrayarak hayatını kaybetmesi, ülke genelinde geniş çaplı protestoların fitilini ateşledi.

Açlık Grevi 5 Ekim'de Başladı

Kalküta'daki RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde görevli olan 50 uzman doktor, arkadaşlarının yaşadığı acı olayın ardından 5 Ekim'de açlık grevine gitti. Açlık grevi, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve adaletin yerini bulması adına bir sembol haline geldi.

Görüşme ve Sonuç

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee ile yapılan görüşmenin akabinde açlık grevi sona erdirildi. Ancak doktorlar, kadın meslektaşları için adalet talebinin devam edeceğini ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği konusundaki mücadelenin süreceğini açıkladı.

Olayın Detayları

31 yaşındaki doktor, 9 Ağustos'ta yoğun bir 36 saatlik vardiya sonrasında dinlenme odası bulunmadığı için seminer odasında uykuya dalmıştı. Ertesi gün meslektaşları, doktorun yarı çıplak ve vücudunda yaralarla dolu halde cansız bedenini buldu. Olayla ilgili olarak hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy gözaltına alındı, fakat olay yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredildi.

Grevin Genişlemesi

Ülke genelindeki birçok şehirdeki doktorlar, meslektaşlarının cinsel istismara uğrayıp öldürülmesine tepki olarak süresiz grev kararı aldı. Ardından bazı doktorlar, talepleri karşılık bulmadığı gerekçesiyle toplu istifa yoluna gittiği bilgisi paylaşıldı.

Bu olay, Hindistan'daki sağlık sektöründe güvenlik endişelerini gündeme getirirken, daha kapsamlı bir değişim ihtiyacını da ortaya koymuş durumda.