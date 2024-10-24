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Hindistan'da Tropik Fırtına Tehlikesi: 300 Bin Kişi Tahliye Edildi

Hindistan, yaklaşan tropik fırtına nedeniyle geniş çaplı tahliye ve eğitime ara verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:08
Hindistan'da Tropik Fırtına Tehlikesi: 300 Bin Kişi Tahliye Edildi

Hindistan'da Tropik Fırtına Alarmı

Hindistan’ın Bengal Körfezi’nde meydana gelen tropik fırtına, ülkede büyük önlemlerin alınmasına yol açtı. 300 bin kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Eğitime Ara Verildi ve Ulaşım İptal Edildi

Olaylar gelişirken, Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada Dana Tropik Fırtınası'nın saatte 100-120 kilometre hıza ulaşarak, bugünün geç saatlerinde veya yarın erken saatlerde doğu kıyısını hedef alması bekleniyor. Okullarda eğitime ara verilirken, 200'den fazla tren seferi iptal edildi ve bazı uçuşlar da askıya alındı.

Tehlikeli Durum ve Tahliye Planları

Odişa Eyaleti Başbakanı, bölgedeki durumla ilgili olarak, "Hükümet, bu durumu yönetmek için tam anlamıyla hazır." açıklamasında bulundu. Tahliye planları çerçevesinde, Odişa’da 14 bölgeden 1 milyondan fazla kişinin güvenli bölgelere taşınması hedefleniyor. Bu kapsamda yardım ve kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Geçmişteki Fırtına Kayıpları

Geçtiğimiz yıl, benzer fırtınalardan dolayı 523 kişi yaşamını yitirmiş ve 2,5 milyar dolarlık maddi hasar meydana gelmişti. Yetkililer, bu tür olaylara karşı hazırlıklarını artırmaya devam ediyor.

Batı Bengal eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar, yetkilileri alarm durumuna geçirmişken, balıkçılar da denize açılmamaları konusunda uyarıldı.

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