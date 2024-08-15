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Hindistan'daki Tecavüz Olayı Protesto Edildi

Hindistan'da bir doktorun öldürülmesi sonrası ülke genelinde büyük protestolar düzenlendi. Kadına yönelik şiddet tepkilere neden oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:36
Hindistan'daki Tecavüz Olayı Protesto Edildi

Hindistan'da Kadın Doktorun Tecavüz Edilmesi Üzerine Protestolar

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir stajyer doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesi, ülke genelinde büyük protestolara yol açtı. Bu trajik olay, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin sokaklara dökülmesine neden oldu.

Sosyal Medya Üzerinden Organize Protestolar

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Batı Bengal eyaletinin farklı şehirlerinde ve Kalküta'da gerçekleştirilen protestolar, sosyal medya aracılığıyla organize edildi. Göstericiler, "Geceyi geri al" temalı yürüyüşlerde adalet talep ederek meşaleler ve pankartlarla eylem yaptı.

Polisin Müdahalesi ve Olaylar

Kalküta’nın RG Kar Tıp Koleji çevresinde toplanan kalabalık, acil servisi yağmaladı. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı ve bazı emniyet araçları zarar gördü.

Doktorlardan Grev Kararı

Birçok şehirdeki doktorlar, meslektaşlarının öldürülmesi nedeniyle süresiz grev kararı aldı. Hindistan Tabipler Birliği’nden Dhruv Chauhan, "Güvenliğimiz için bir yasa çıkarmanın neden bu kadar zor olduğunu sorguluyoruz," dedi. Grev, tüm taleplerinin karşılanmasına kadar devam edecek.

Başbakan Modi'nin Açıklamaları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, protestolar üzerine yaptığı konuşmada, toplumun kadınlara yönelik şiddet konusunu ciddiyetle ele alması gerektiğini vurguladı. Kadınlara yönelik suçların hızlı bir şekilde soruşturulmasını ve faillerin ağır cezalandırılmasının önemine dikkat çekti.

Olayın Detayları

8 Ağustos'ta 31 yaşındaki kadın doktor, 36 saatlik vardiyanın ardından dinlenme alanı olmadığı için bir seminer odasında uyuyakaldı. Ertesi gün, meslektaşları onu yarı çıplak ve vücudunda ağır yaralarla buldu. Konuyla ilgili bir hastane çalışanı gözaltına alındı, ancak olay, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na devredildi.

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