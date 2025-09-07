DOLAR
Hindistan'dan Pakistan'a Sutlej için 'yüksek seviyeli sel' uyarısı

Hindistan, Sutlej Nehri için Pakistan'a 'yüksek seviyeli sel' uyarısı gönderdi; muson yağmurları güney ve orta bölgelerde etkili olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:33
Durum ve yetkililerden açıklamalar

Şiddetli yağışlar ve sellerle boğuşan Pakistan'da, yağışların ülkenin güney ve orta bölgelerinde devam etmesi üzerine Hindistan, Pakistan'a Sutlej Nehri için 'yüksek seviyeli sel' uyarısı gönderdi.

Pakistan Su Kaynakları Bakanlığı, Hindistan tarafından gönderilen uyarıyı doğruladı. Bakanlık yetkilileri, taşkının halihazırda ciddi su baskınlarıyla mücadele eden aşağı havza bölgelerini daha da olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Eyaletin Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü Arfan Ali Kathia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yalnızca Pencap eyaletinde yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyona ulaştığını ve toplamda 4,1 milyon kişinin selden etkilendiğini kaydetti.

Sindh Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi, dün eyalet genelinde ve başkent İslamabad ile Pencap'ın bazı bölgelerinde 3 gün boyunca 'şiddetli ve çok şiddetli' yağış beklendiğini duyurdu.

Tarihi taşkınlar ve can kayıpları

Yetkililer, Pakistan tarihinde ilk kez doğudaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taştığını, binlerce köyün sular altında kaldığını ve felaketten milyonlarca kişinin etkilendiğini ifade etti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi ise Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde son 24 saatte en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, böylece 26 Haziran'da başlayan muson yağmurlarında şu ana kadar ölü sayısının 907'ye ulaştığını bildirdi.

Yetkililer, mevcut sellerin 2022'de ülkeyi vuran ve 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarar bırakan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu vurguluyor.

