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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: 'Demokrasimiz için iyimseriz!'

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Münih Güvenlik Konferansı'nda demokrasinin küresel durumuna karşı iyimser yaklaşımını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:26
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: 'Demokrasimiz için iyimseriz!'

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'dan Münih'te Önemli Açıklamalar

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı konuşmada, demokrasinin küresel olarak sıkıntılı bir durumda olduğu görüşüne karşı çıkarak, bu durumun evrensel bir olgu olmadığını savundu.

Demokratik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi Paneli

Jaishankar, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen konferansta, "demokrasimizin gidişatına iyimser bakıyoruz" dedi. Hindistan'daki seçimlerde eskiye göre yaklaşık %20 oranında daha fazla kişinin oy kullandığına dikkat çekerek, bu durumu örnek gösterdi.

Görüşlerini paylaşan Jaishankar, dünyanın farklı yerlerinde farklı gündemlerin olduğuna ve bu durumun "evrensel bir olgu" olarak varsayılmaması gerektiğine dikkat çekti. "Demokrasi belki dünyanın her yerinde sağlıklı olmayabilir ancak bu durumu küresel bir hale getirmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

Elitizm ve Demokrasi

Jaishankar, bazı bölgelerde demokrasiyle ilgili sorunlar olabileceğini kabul etmekle birlikte, "Bizim için demokrasi işliyor. (Eskiye kıyasla) toplumumuz daha az elitist" şeklinde görüş bildirdi. Bu ifadeleri, Hindistan'ın demokrasi konusundaki duruşunu daha net bir şekilde ortaya koydu.

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