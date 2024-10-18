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Hindistan, Lübnan'a 33 Ton Tıbbi Malzeme Yardımı Gönderiyor

Hindistan, Lübnan'a 33 tonluk tıbbi malzeme yardımı yapacağını duyurdu. İlk partinin 11 tonu yola çıktı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:57
Hindistan, Lübnan'a 33 Ton Tıbbi Malzeme Yardımı Gönderiyor

Hindistan'dan Lübnan'a Tıbbi Malzeme Yardımı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yapacağı 33 tonluk tıbbi malzeme yardımıyla ilgili bilgileri paylaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal tarafından yapılan açıklamada, bu yardımdan 11 tonluk kısmın yola çıktığı belirtildi.

İnsani Yardımın İçeriği

Yardım konusunu ele alan Jaiswal, gönderilen malzemelerin arasında kardiyovasküler ilaçlar ve antibiyotikler gibi çeşitli tıbbi ürünlerin bulunduğunu ifade etti.

Lübnan'daki Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, 8 Ekim 2023 itibarıyla İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 2,412 kişi yaşamını yitirirken, 11,267 kişi de yaralanmıştır.

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