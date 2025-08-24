DOLAR
Hindistan Ordusu Yerli IADWS'yi Başarıyla Test Etti

Hindistan ordusu, yerli Entegre Hava Savunma Silah Sistemi (IADWS)'nin ilk testini Odisha açıklarında başarıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:53
DRDO ve Savunma Bakanı Rajnath Singh doğruladı

Hindistan ordusu, yerli üretim Entegre Hava Savunma Silah Sistemi (IADWS)'nin ilk testini başarıyla gerçekleştirdi.

Araştırma ve Geliştirme Organizasyonunun (DRDO) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin Odisha eyaleti açıklarında test edildiği belirtildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de X'ten yaptığı açıklamada DRDO tarafından geliştirilen Entegre Hava Savunma Silah Sistemi'nin ilk testinin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Singh, bu sistemin, 'hızlı tepki veren karadan havaya füze, gelişmiş çok kısa menzilli hava savunma sistemi füzeleri' gibi yerli silahlardan oluştuğunu kaydetti.

