DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.696.005,26 1,16%

Hindistan, Pakistan ile Tüm İthalatı Yasakladı

Hindistan, Cammu Keşmir'deki saldırı sonrası Pakistan'dan yapılan tüm ithalatı yasakladı ve gerginlik tırmandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 14:19
Hindistan, Pakistan ile Tüm İthalatı Yasakladı

Hindistan'dan Sarsıcı İthalat Yasaklaması

Hindistan, Cammu Keşmir'de gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından Pakistan ile gerginliklerin artması üzerine, bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasaklama kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Açıklaması

Hint televizyonu NDTV tarafından aktarılan habere göre, Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Yasağın derhal yürürlüğe gireceği belirtilen karar, "ulusal güvenlik ve kamu politikası gereğince" alındığı vurgulandı.

Posta ve Kargo Alımına Askıya Alma

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ve kargoların alımını da askıya aldığını açıkladı. Ayrıca, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişi ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaret etmesi de yasaklandı.

İthalat Ürünlerinde Öne Çıkanlar

Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünler arasında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar önemli yer tutuyor.

Pahalgam'daki Terör Saldırısı

22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı. Hindistan, saldırının faillerinin "Pakistan'dan geldiği" iddialarını öne sürdü.

Hindistan, saldırı sonrası İndus Suları Anlaşmasını askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini de askıya almıştı.

Pakistan'dan Gelen Yanıt

Pakistan, Hindistan’ın suçlamalarını reddederek, İndus Suları Anlaşması kapsamında yapılan müdahalelerin "savaş nedeni" olacağı uyarısında bulunmuş, diplomatik ilişkileri askıya almış ve hava sahasını kapatmıştır.

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle...

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı. Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor. Pakistan idaresindeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da ise yasağın ardından olası bir savaş durumuna karşı Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halk için iki aylık ek gıda malzemesi stoklamaya başladı. Pakistan yönetimindeki Keşmir İdari Bölgesi Gıda Bakanı Chaudhary Mohammad Akbar Ibrahim konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle...

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı. Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor. Pakistan idaresindeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da ise yasağın ardından olası bir savaş durumuna karşı Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halk için iki aylık ek gıda malzemesi stoklamaya başladı. Pakistan yönetimindeki Keşmir İdari Bölgesi Gıda Bakanı Chaudhary Mohammad Akbar Ibrahim konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
2
İstanbul'da 'Afrikalı Çözümler' Paneli: Afrika'nın Kendi Çözümleri Vurgulandı
3
Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi
4
Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Washington'da Başlıyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Sert Eleştiri: Atatürkçülük Maskesi Kullanıyorlar
6
Tuğgeneral Gemalmaz, Anadolu Ajansı’nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Zonguldak'ta Freni Boşalan Midibüs Park Halindeki Araçlara Çarparak Devrildi

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi