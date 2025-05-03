Hindistan, Pakistan ile Tüm İthalatı Yasakladı

Hindistan'dan Sarsıcı İthalat Yasaklaması

Hindistan, Cammu Keşmir'de gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından Pakistan ile gerginliklerin artması üzerine, bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasaklama kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Açıklaması

Hint televizyonu NDTV tarafından aktarılan habere göre, Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Yasağın derhal yürürlüğe gireceği belirtilen karar, "ulusal güvenlik ve kamu politikası gereğince" alındığı vurgulandı.

Posta ve Kargo Alımına Askıya Alma

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ve kargoların alımını da askıya aldığını açıkladı. Ayrıca, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişi ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaret etmesi de yasaklandı.

İthalat Ürünlerinde Öne Çıkanlar

Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünler arasında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar önemli yer tutuyor.

Pahalgam'daki Terör Saldırısı

22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı. Hindistan, saldırının faillerinin "Pakistan'dan geldiği" iddialarını öne sürdü.

Hindistan, saldırı sonrası İndus Suları Anlaşmasını askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini de askıya almıştı.

Pakistan'dan Gelen Yanıt

Pakistan, Hindistan’ın suçlamalarını reddederek, İndus Suları Anlaşması kapsamında yapılan müdahalelerin "savaş nedeni" olacağı uyarısında bulunmuş, diplomatik ilişkileri askıya almış ve hava sahasını kapatmıştır.

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı. Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor. Pakistan idaresindeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da ise yasağın ardından olası bir savaş durumuna karşı Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halk için iki aylık ek gıda malzemesi stoklamaya başladı. Pakistan yönetimindeki Keşmir İdari Bölgesi Gıda Bakanı Chaudhary Mohammad Akbar Ibrahim konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı. Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor. Pakistan idaresindeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da ise yasağın ardından olası bir savaş durumuna karşı Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halk için iki aylık ek gıda malzemesi stoklamaya başladı. Pakistan yönetimindeki Keşmir İdari Bölgesi Gıda Bakanı Chaudhary Mohammad Akbar Ibrahim konu hakkında açıklamalarda bulundu.