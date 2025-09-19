Hindistan, Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Anlaşmasını 'Ulusal Güvenlik' Açısından İnceleyecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Hindistan, 17 Eylül'de Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması"'ndan haberdar olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu gelişmenin iki ülke arasında uzun süreli bir anlaşmayı resmileştirdiği ve Hindistan'ın tüm alanlarda ulusal çıkarlarını korumaya ve "kapsamlı ulusal güvenliği sağlamaya" bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Bu gelişmenin ulusal güvenliğimiz ile bölgesel ve küresel istikrar için doğuracağı neticeleri inceleyeceğiz." ifadesine yer verildi.

17 Eylül'de başkent Riyad'da imzalanan anlaşmada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzası bulunuyor. Anlaşmanın iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi ve herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.