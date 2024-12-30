Hindistan, Uzay Kenetlenme Misyonu ile İlk Roketini Fırlattı

Hindistan Uzay Kenetlenme Misyonunu Başlattı

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlattığını açıkladı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, SpaDeX roketi, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden yerel saatle 22.00'de fırlatıldı.

Başarılı Fırlatma ve Gelecek Hedefler

ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, yaptığı açıklamada, "SpaDeX görevi için PSLV-C60 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roket, uyduları doğru yörüngeye yerleştirdi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu SpaDeX görevinin birincil amacı, alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknolojinin geliştirilmesi olarak belirlendi. Kenetlenme deneyinin, 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilmesi planlandığı duyuruldu.

Bu görev, gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için kritik bir teknoloji geliştirme fırsatı sunacak. Hint yetkililer, Hindistan'ın bu misyonla, Rusya, ABD ve Çin'den sonra dünyada uzayda kenetlenme teknolojisine sahip dördüncü ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı.