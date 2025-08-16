DOLAR
Hindistan ve Güney Kore, yapay zeka ve yarı iletkenlerde yeni stratejik hedefler belirledi

Hindistan ve Güney Kore, özel stratejik ortaklık kapsamında yapay zeka, yarı iletkenler, temiz enerji ve savunma sanayisinde yeni endüstriyel hedefler üzerinde anlaştı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:30
Hindistan ve Güney Kore, yapay zeka ve yarı iletkenlerde yeni stratejik hedefler belirledi

Hindistan ve Güney Kore yüksek teknoloji ortaklığını derinleştiriyor

Hindistan ve Güney Kore, iki ülke arasındaki "özel stratejik ortaklık" çerçevesinde yapay zeka, yarı iletkenler, temiz enerji ve savunma sanayisi gibi yüksek teknoloji alanlarında yeni endüstriyel hedefler belirleme konusunda mutabakata vardı.

Resmi ziyaret ve görüşme

Hindistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun resmi ziyaret kapsamında Hindistan'ı ziyaret etti. Cho, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, siyaset, güvenlik, ticaret, ekonomi ve teknoloji konularını görüştü.

Açıklamada, görüşmede küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı ve tarafların özellikle yapay zeka, yarı iletkenler, temiz enerji ve savunma sanayisi alanlarında ortak hedefler belirleme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Ortaklığın niteliği ve geçmişi

Tarafların, iki ülke arasındaki özel stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkileri sürdürme konusunda mutabakata vardığı vurgulandı. Hindistan ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkiler 1973'te kurulmuş; bu ilişki, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2015'teki Güney Kore ziyaretiyle "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmişti.

