Hınıs'ta 21 Hakim ve Savcı Lojmanı Protokolü İmzalandı

Erzurum Hınıs'ta 20 adet 3+1 ve 1 adet 2+1 olmak üzere 21 hâkim ve savcı lojmanı alımı tamamlandı; teslim 2026 Haziran'da planlanıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:32
Projede 20 adet 3+1, 1 adet 2+1 konut satın alındı; teslim 2026 Haziran

Erzurum’un Hınıs ilçesinde, 20 adet 3+1 ve 1 adet 2+1 olmak üzere toplam 21 adet hâkim ve savcı lojmanı satın alındı. Projeye ilişkin süreç tamamlanırken, konut teslimlerinin 2026 yılı Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, proje için emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a, Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Adalet hizmetlerinin daha etkin, daha güçlü ve daha nitelikli şekilde sunulmasına katkı sağlayacak bu proje, ilçemiz için büyük bir kazanım niteliğindedir. Hınıs yargı teşkilatına verilen bu destekten ötürü teşekkür eder, lojmanlarımızın meslektaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.'

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki adli hizmetlerin güçlenmesi hedefleniyor.

