Hırsafa Yaylası'nda Gün Batımı Büyüsü — Trabzon Düzköy'de Drone Görüntüleri

Hırsafa Yaylası'nın drone ile görüntülenen gün batımı manzarası, 18 kilometre uzaklıktaki yaylanın yapay gölü ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:42
Hırsafa Yaylası'nda Gün Batımı Büyüsü — Trabzon Düzköy'de Drone Görüntüleri

Hırsafa Yaylası'nda Gün Batımı Büyüsü

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Hırsafa Yaylası, gün batımında ortaya çıkan görsel şöleniyle drone kamerasına yansıdı. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan yayla, ziyaretçilerine eşsiz kareler sunuyor.

Drone ile gün batımı görüntüleri

Güneşin dağların ardında yavaşça kaybolduğu anlarda oluşan bulutlu manzara, drone çekimleriyle etkileyici biçimde kayıt altına alındı. Bu anlar, hem doğaseverlerin hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Doğal ve kültürel zenginlik

Yaylanın bünyesindeki yapay göl ve çevresindeki doğal dokunun yanı sıra, yöreye özgü lezzetler ve geleneksel yöntemlerle yapılan evler bölgenin kültürel değerlerini öne çıkarıyor.

Ziyaretçi deneyimi

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Hırsafa Yaylası, özellikle yaz mevsiminde gün batımındaki manzarasıyla ziyaretçilerin hafızasında iz bırakıyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Hırsafa Yaylası'nda gün batımında oluşan manzara drone ile görüntülendi.

