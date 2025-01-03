Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: 'Askerlerimiz Başkalarının Savaşına Dahil Olmayacak'

Hırvatistan’ın Askeri Nezaketine Dikkat Çeken Açıklama

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvat askerlerinin "başkalarının savaşlarına" dahil olmayacağını şiddetle ifade etti. Milanovic, sosyal medya hesabından başbakan Andrej Plenkovic’in Ukrayna’ya asker gönderilmesi konusunda savunma kanununda değişiklik yapma çabalarını eleştirdi.

Anayasal Saygı ve Askeri Kontrol İddiaları