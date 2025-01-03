Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: 'Askerlerimiz Başkalarının Savaşına Dahil Olmayacak'

Hırvatistan’ın Askeri Nezaketine Dikkat Çeken Açıklama
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvat askerlerinin "başkalarının savaşlarına" dahil olmayacağını şiddetle ifade etti. Milanovic, sosyal medya hesabından başbakan Andrej Plenkovic’in Ukrayna’ya asker gönderilmesi konusunda savunma kanununda değişiklik yapma çabalarını eleştirdi.
Anayasal Saygı ve Askeri Kontrol İddiaları
Milanovic, Plenkovic’e Hırvatistan Anayasası’na saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, "Plenkovic, Hırvatistan ordusunun Ukrayna’ya gönderilmesine zemin hazırlamak isteyebilir; ancak ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğum sürece Hırvat askerleri başkalarının savaşına dahil olmayacak" Bununla birlikte, Milanovic, Ekim ayında Hırvatistan ordusu mensuplarının NATO Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi programına katılmasına izin vermediğini de hatırlattı.
Bununla birlikte, Milanovic, Ekim ayında Hırvatistan ordusu mensuplarının NATO Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi programına katılmasına izin vermediğini de hatırlattı.