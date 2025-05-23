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Hırvatistan'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Zagreb'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde geleneksel lezzetler ve kültürel miras sergilendi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:29
Hırvatistan'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Hırvatistan'da Türk Mutfağı Haftası Festivali

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinliği gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen program, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından bir otelde yapıldı.

Kitap Tanıtımı ve Özel Menü

Etkinlikte, Hırvatçaya çevrilen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı. Şef Aydın Eryücel tarafından hazırlanan geleneksel Türk yemekleri, davetlilere özel bir menü olarak sunuldu.

Büyükelçi Altuntaş'tan Önemli Açıklamalar

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın kültürel paylaşım anlamında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, Emine Erdoğan'ın himayesinde hazırlanan kitabın, geleneksel Türk mutfağını sağlıklı ve bilinçli bir yaşam tarzıyla tanıttığını belirtti.

Büyükelçi Altuntaş, kitabın Hırvatçaya çevrilmesinde katkı sunan Hena Com Yayınevi ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

Birlikte Sofralar ve Anılar

Altuntaş, Balkanlar ile Anadolu'nun ortak mutfak mirasını ve sofraların dostluğun paylaşıldığı alanlar olduğunu vurguladı. Programa, üst düzey Hırvat siyasetçileri, Zagreb'de görevli büyükelçiler ve Türk-Hırvat Dostluk Derneği üyeleri gibi çok sayıda davetli katıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi. Programda Şef Aydın...

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi. Programda Şef Aydın Eryücel tarafından hazırlanan geleneksel Türk yemeklerinden oluşan özel menü davetlilere sunuldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi. Programda Şef Aydın...

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi. Programda Şef Aydın Eryücel tarafından hazırlanan geleneksel Türk yemeklerinden oluşan özel menü davetlilere sunuldu.

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