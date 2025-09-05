DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,49 -0,77%
ALTIN
4.758,7 -1,45%
BITCOIN
4.559.388,58 -0,16%

Hırvatistan ve Slovenya Savunma İşbirliği Bildirgesini Zagreb'de İmzaladı

Hırvatistan ile Slovenya, Zagreb'de savunma alanında işbirliğini güçlendirmek için bildirge imzaladı; asker gönderimi konusu netleşti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:53
Hırvatistan ve Slovenya Savunma İşbirliği Bildirgesini Zagreb'de İmzaladı

Hırvatistan ve Slovenya Savunma İşbirliği Bildirgesini Zagreb'de İmzaladı

İki ülke savunma sanayisini güçlendirmeyi ve ortak çalışmayı hedefliyor

Hırvatistan, Slovenya ile savunma alanında işbirliğini derinleştirmek amacıyla bir bildirge imzaladı. İmzalar, başkent Zagreb'deki resmi temaslar kapsamında atıldı.

Slovenya Savunma Bakanı Borut Sajovic ile mevkidaşı Ivan Anusic arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayisinin "daha iyi ve kaliteli çalışmasını" sağlamaya yönelik bir işbirliği bildirgesi kabul edildi.

Ivan Anusic, Hırvatistan ve Slovenya'nın iki dost ülke ve NATO müttefiki olarak savunma sanayisini güçlendirme yönünde bu adımı attıklarını belirtti ve ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Anusic, Hırvatistan'ın Ukrayna'ya asker gönderme planına ilişkin olarak açıkça şunları söyledi: "Hırvat askerini Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyoruz."

Borut Sajovic ise iki ülkenin bölgedeki önemli rolüne dikkat çekti ve işbirliğinin bölgesel güvenlik açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.

Bu adımın öncesinde Hırvatistan, bölgede Arnavutluk ve Kosova ile de savunma alanında ortak işbirliği bildirgeleri imzalamıştı; yeni bildirge, bölgesel işbirliğini genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sindh'te Sel Tehdidi: Yaklaşık 110 Bin Kişi Tahliye Edildi
2
Bakan Güler Konya'da Uyardı: PKK ve Uzantıları Silahlarını Koşulsuz Teslim Etmeli
3
Selanik'te Eski Savunma Bakanları: Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Şart
4
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması İsrail'i daha güvenli kılmaz
5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı
6
Mısır: Filistin davasının tasfiyesine ortak olmayacağız — Refah Kapısı ve yerinden edilmeler

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire