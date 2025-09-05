Hırvatistan ve Slovenya Savunma İşbirliği Bildirgesini Zagreb'de İmzaladı

İki ülke savunma sanayisini güçlendirmeyi ve ortak çalışmayı hedefliyor

Hırvatistan, Slovenya ile savunma alanında işbirliğini derinleştirmek amacıyla bir bildirge imzaladı. İmzalar, başkent Zagreb'deki resmi temaslar kapsamında atıldı.

Slovenya Savunma Bakanı Borut Sajovic ile mevkidaşı Ivan Anusic arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayisinin "daha iyi ve kaliteli çalışmasını" sağlamaya yönelik bir işbirliği bildirgesi kabul edildi.

Ivan Anusic, Hırvatistan ve Slovenya'nın iki dost ülke ve NATO müttefiki olarak savunma sanayisini güçlendirme yönünde bu adımı attıklarını belirtti ve ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Anusic, Hırvatistan'ın Ukrayna'ya asker gönderme planına ilişkin olarak açıkça şunları söyledi: "Hırvat askerini Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyoruz."

Borut Sajovic ise iki ülkenin bölgedeki önemli rolüne dikkat çekti ve işbirliğinin bölgesel güvenlik açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.

Bu adımın öncesinde Hırvatistan, bölgede Arnavutluk ve Kosova ile de savunma alanında ortak işbirliği bildirgeleri imzalamıştı; yeni bildirge, bölgesel işbirliğini genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.