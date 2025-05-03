Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Coşkuyla Başladı

Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 8 üniversiteden 313 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerinin sloganı olan "En özel devlet üniversitesi" ile öğrencilere nitelikli eğitim sunduklarını belirtti. Ayrıca, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin deneyimli akademik kadrosunun, öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Öztürk, "Doktor" ve "hekim" kavramlarının önemine dikkat çekerek, "Doktor olabiliriz ama hekim olabilir miyiz? Hekim olabilmek, insan olmak ve topluma katkı sağlamakla ilgili. Bu kongrenin hekim adayları için bir dönüm noktası olmasını umuyorum," dedi.

Kongrenin öneminden bahseden Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, etkinlikte yer alan bilimsel sunum ve atölye çalışmalarının sadece becerileri değil aynı zamanda takım çalışmasını ve klinik düşünme yetisini geliştirdiğini ifade etti. Yağan, "Tıp, bir sosyal bilimdir. Bu nedenle, tıp eğitiminin sosyal yönleri de ele alınmalı," dedi.

Çorum'un 'öğrenci dostu şehir' vizyonu hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, öğrencilere proje bazlı ve günlük yaşamda destek sağladıklarını belirtti.

Kongrenin oturumlarında yer alan Doç. Dr. Erdal Komut, genç doktor adaylarının heves ve dinamizmini artıran bu tür kongrelerin sürekliliğine önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Musa Ekici, öğrencilerin birlikte öğrenme ve tartışma fırsatı bulacağını belirterek, bu tür etkinliklerin zorlukları azaltacağını vurguladı. Ekici, "Bu kongrede hem bilimsel sunumlar hem de dostluklar geliştirecek bir program gerçekleştiriyoruz," dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihan Toğrul, "Zamanı Bükmek: Genç Yaşta Akademik Zirveye Ulaşmak" konulu sunumu ile tıp öğrencilerine akademik kariyer yolculuğundaki tecrübelerini aktardı. 313 öğrencinin katıldığı kongre, 5 Mayıs'ta sona erecek.

Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 8 üniversiteden 313 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla başladı.

Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 8 üniversiteden 313 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla başladı.