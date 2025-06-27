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Hitit Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu

Hitit Üniversitesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 20:09
Hitit Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu

Hitit Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu Yaşandı

Hitit Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı doruğa ulaştı. Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Spor Salonu'nda düzenlenen törende, mezun olan öğrencilerin heyecanına ve sevinçlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Eğitim Hayatının Önemi

Vali Çalgan, eğitim hayatının beşikten mezara kadar sürdüğünü vurgulayarak, "Örgün eğitimin bir ömrü var. Anaokulundan, ilköğretimden başlayıp, birçok sınavdan geçtiniz. Önce LGS, ardından YKS. Şimdi mezun oldunuz. Üniversite, sadece mesleki bilgilerle sınırlı değildir. Burada kıymetli akademisyenlerimiz sayesinde hayata da hazırlandınız. Umuyorum ki hayalini kurduğunuz mesleği büyük başarıyla icra edeceksiniz." dedi.

Rektör Öztürk'ten Barış Mesajı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuşmasına Gazze'de yaşanan olaylara atıfta bulunarak başladı. Öztürk, "Gazze'de tarihte asla silinmeyecek bir insanlık suçu yaşanıyor. Bu bölgede barış, istikrar ve huzur için Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Gelişimi

Öztürk, Hitit Üniversitesinin her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, "Toplam kapalı alanımız 2019 yılında 127 bin metrekare iken bugün 162 bin 640 metrekareye ulaştık. Eğitim alanlarımız da 18 binden 23 bin 400 metrekareye çıktı. Kuzey kampüsümüzün fiziki gerçekleşmesi artık %100 oranına ulaştı. Morfoloji binasının 2026 yılında temelini atacağız." şeklinde konuştu.

Diplomalar Törenle Verildi

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrenciler diploma ödüllerini protokol üyelerinden aldılar. Tören sonunda mezunlar, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Katılımcılar

Törene; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ile birlikte akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni...

Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Çorum Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende dereceye giren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni...

Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Çorum Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende dereceye giren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

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