Hizbullah, Beyrut Havalimanı Protestolarını Sonlandırdı

Hizbullah, Beyrut'taki Protestoları Sona Erdirdi

Hizbullah, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunda gerçekleştirilen protestoları sonlandırdığını açıkladı. Bu karar, Hizbullah destekçilerinin dün akşam Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırmasının ardından alındı.

Hizbullah’a ait Al Manar televizyonunda yer alan habere göre, havalimanı yolundaki eylemler sona erdi. Haberde, destekçilerin oturma eylemlerini tamamladığı ve mesajlarının iletildiği belirtildi.

Direniş Koalisyonu'ndan Çekilme Çağrısı

Hizbullah’ın siyasi kanadı olan Direnişe Vefa Bloğu milletvekili İbrahim el-Musevi, destekçilerine bölgeden çekilmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Protestoların Sebebi

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat tarihinde Tahran'dan Beyrut'a uçuşların yasaklanmasına tepki olarak lastik yakarak havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı. Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaparak, yolcuların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla bazı uçuşların yeniden planlanacağını belirtti.

UNIFIL'e yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, bir aracın yangına verildiği ve bir komutan yardımcısının yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Lübnan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili en az 25 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.