Hizbullah'dan Net Uyarı: 'İç Savaşa Dönse Bile Silahlarımızı Bırakmayacağız'

Galib Ebu Zeyneb: "Direnişin silahına kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz"

ESAT FIRAT - Hizbullah Siyasi Büro Üyesi Galib Ebu Zeyneb, Beyrut’taki Politbüro’da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail bölgede varlığını sürdürdüğü sürece silahlarını Lübnan devletine teslim etmeyeceğini savundu.

Ebu Zeyneb, İsrail’in hâlâ Lübnan topraklarını işgal ettiğini, hava sahasını ihlal ettiğini ve sivilleri hedef aldığını belirterek bu koşullarda silah bırakmanın ülkenin güvenliğini riske atacağını söyledi.

Geçmişte ABD ve İsrailli çevrelerce gündeme getirilen silahsızlanma tekliflerini eleştiren Ebu Zeyneb, "Siz tüm silahları teslim edersiniz, ABD İsrail’le görüşür ama İsrail’den size hiçbir garanti verilmez." sözleriyle bu yaklaşımın Lübnan’ın çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Ebu Zeyneb, Lübnan ordusunun kapasitesine dair eleştirilerde bulunarak ordunun güneyde caydırıcı bir güç olmadığını, teçhizatının yetersizliğini ve birliklerin "polis gücü gibi" hareket ettiğini öne sürdü. Bu koşullarda silahların devlete verilmesinin ülkenin güvenliğini zayıflatacağını iddia etti.

Önceliğin İsrail’in tamamen çekilmesi ve ardından ulusal savunma stratejisinin oluşturulması olduğunu vurgulayan Hizbullah yöneticisi, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da bu yönde bir strateji çağrısı yaptığını hatırlattı ve bunun Hizbullah’ın gücünün devletin savunmasına nasıl entegre edileceğinin belirlenmesini gerektirdiğini söyledi.

Ebu Zeyneb, ABD’nin İsrail’in çıkarları doğrultusunda Lübnan’a yardım etmek isteyen ülkelerin desteğini engellediğini iddia ederek bunun ülkenin yeniden inşa sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

Yeni bir savaş peşinde olmadıklarını, ancak geniş çaplı bir saldırı olması durumunda karşılık verme imkanlarına sahip olduklarını ifade eden Ebu Zeyneb, 2023’teki çatışmaların ardından Hizbullah'ın yeniden yapılandığını ve binlerce gencin savunma için hazır hale getirildiğini öne sürdü.

Orduyla çatışma çıkarmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen Ebu Zeyneb, "Biz orduyla çatışmayacağız; ana siyasi aktörlerin büyük çoğunluğu barıştan yana." dedi.

"İç savaşa dönüşse bile silahları bırakmayacak mısınız?" sorusuna Ebu Zeyneb şu yanıtı verdi: "Direnişin (Hizbullah’ın) silahına kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz, bu bizim kırmızı çizgimizdir, gerektiğinde her şeyi göze alırız. Çünkü artık mesele sadece Lübnan değil. Arap ve İslam dünyasının güvenliği de bu mücadelenin merkezindedir. İsrail’in genişleme politikası tüm bölgeyi tehdit ediyor. Dolayısıyla silahlarımızı teslim etmeyeceğiz. Çünkü bu toprak hala işgal altında. Direnişi Lübnan’ın caydırıcı gücüdür, onu devre dışı bırakmak ülkeyi savunmasız bırakmaktır."

Hizbullah Siyasi Büro Üyesi Galib Ebu Zeyneb, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in halen Lübnan topraklarını işgal etmesini, hava sahasını ihlal etmesini ve sivilleri hedef almasını eleştirdi.