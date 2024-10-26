Hizbullah'ın İsrail'e Yönelik Saldırıları Artıyor

Hizbullah'dan İsrail'e Yoğun Saldırılar

Hizbullah, dün gerçekleştirilen 48 saldırıyı duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklamada, İsrail'in kuzey bölgeleri ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırıların İçeriği

Saldırılarda 7 adet İsrail Merkava tankı hedef alındı ve buna bağlı olarak İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi. Hizbullah, özellikle Safed kentindeki üç yerleşim birimini, 3 askeri üssü, 2 askeri noktayı ve İsrail'in kuzeyindeki bir topçu mevzisinin seri roket atışlarıyla hedef alındığını açıkladı.

İHA'nın Düşürülmesi

Ayrıca, bir İsrail İHA'sı da, karadan atılan füzelerle Lübnan hava sahasından uzaklaştırıldı.

Yüksek Saldırı Sayısı

İsrail'in Hayom gazetesi, bu saldırıların, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana tek bir günde gerçekleştirdiği en yüksek saldırı sayısı olduğunu bildirdi.

İsrail-Lübnan Çatışmalarında Can Kayıpları

Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar sonucunda İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güneyi, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süre zarfında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 12 bin 252 kişi yaralandı.

Hizbullah'ın Karşılık Verişi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Bunun ardından Hizbullah, İsrail'e yönelik roket ve füze saldırıları ile karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla askeri üsleri hedef alan bu saldırılarda ciddi hasar raporları yok.

Yerinden Edilme Krizi

Son yaşanan bombardımanlar nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney Lübnan'dan başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç dalgaları devam ederken, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.