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Hizbullah'ın Yeni Genel Sekreteri Naim Kasım Atandı

Hizbullah, Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak atadı. Önceki liderin ardından bu değişiklik gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:38
Hizbullah'ın Yeni Genel Sekreteri Naim Kasım Atandı

Hizbullah'ta Liderlik Değişikliği

Hizbullah, yeni Genel Sekreteri olarak Naim Kasım'ı atadı. Bu karar, Hizbullah Şura Konseyi tarafından alındı ve resmi olarak açıklandı.

Naim Kasım'ın Geçmişi

Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Yeni görevi ile birlikte Hizbullah’ın liderlik yapısını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Önceki Liderin Vefatı

Bir süre önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Bu olay, örgütün liderlik yapısında önemli bir değişikliğe yol açtı.

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