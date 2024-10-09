Hizbullah, İsrail Askerlerini Lübnan'dan Püskürdü

Hizbullah, İsrail'in Sızma Girişimlerini Engelledi

Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah, iki noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerini geri püskürttüğünü duyurdu. İsrail ordusu ise yaşanan çatışmalarda 3 askerinin ağır yaralandığını bildirdi.

Sızma Girişimleri ve Çatışmalar

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Lebbune bölgesinden sızma girişiminde bulunduğu ve bu girişimlere karşı topçu atışları ve roket saldırılarıyla karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin hızla geri çekildiği ifade edildi.

İkinci Bir Sızma Çabası

Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesine yönelik başka bir sızma girişimi daha belirtildi. Bu sırada söz konusu askerlerin patlayıcılarla hedef alındığı ve hemen ardından çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Hizbullah, üst üste iki gündür İsrail askerlerinin bu bölgeden sızma gayretinde bulunduğunu ve bu girişimlerin püskürtüldüğünü dile getirdi.

Yaralı Askerler ve Savaşın Tarafları

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği bir saldırı sonrasında Hüseyin Salih Emhez adlı bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, saldırılar sonucunda 20'den fazla insanın yaralandığı aktarıldı.

Ölü Sayıları ve Yaralılar

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada 3 askerin ağır yaralandığını, bunlardan 2'sinin bir gün önce, birinin ise bu sabah yaralandığını duyurdu. Yaralı askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Lübnan'da Can Kaybı Sayısı Artıyor

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 2 bin 119 kişi, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere yaşamını yitirdi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, saldırılar sırasında öldürüldü. Hizbullah, bu durum karşısında roket ve füze saldırıları ile cevap veriyor.

Göç Dalgası

İsrail bombardımanları sonucunda ülkede yüz binlerce insan yerinden oldu. Başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru devam eden göç dalgasının yanı sıra, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği bildirildi.