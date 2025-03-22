Hizbullah, İsrail'e Fırlatılan Roketlerle İlgisi Olmadığını Açıkladı

Hizbullah, İsrail'e atılan roketlerle ilgisi bulunmadığını açıklayıp, Lübnan'a yönelik saldırılara karşı durduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:42
Hizbullah, İsrail'e Fırlatılan Roketlerle İlgisi Olmadığını Açıkladı

Hizbullah, Roket İddialarını Yalanladı

Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmek için asılsız iddialar öne sürdüğü ifade edildi.

Ateşkese Uygunluk Vurgusu

Açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarına saldırılarının ateşkese rağmen kesintisiz devam ettiğine dikkat çekildi. Hizbullah, "Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki Filistin topraklarına (İsrail) fırlatılan roketlerle ilgili iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz." dedi.

Hizbullah, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıklarına vurgu yaptı ve "Lübnan'a yönelik bu Siyonist gerilimin son bulması için Lübnan devletinin arkasındayız." şeklinde ifadeler kullandı.

İsrail'den Karşılık Gelen Talimatlar

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordularına Lübnan'daki hedeflere karşı güçlü müdahale talimatı verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in vatandaşlarına ve egemenliğine yönelik her türlü tehdide karşı taviz verilmeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, Lübnan topraklarındaki gelişmelerden Lübnan hükümetinin sorumlu olduğu iddia edildi. İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Ateşkes ve Süregelen İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarına göre, İsrail ordusunun ateşkes sonrası düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti ve 288 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkes madde gereği geri çekilmesi gereken bölgelerde, Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürmekte.

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