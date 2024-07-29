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Hizbullah, İsrail'in 7 Askeri Üssüne Saldırdı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e yönelik operasyonlarını duyurdu ve 4 yeni saldırı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:21
Hizbullah, İsrail'in 7 Askeri Üssüne Saldırdı

Hizbullah'tan Çarpıcı Açıklama

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattındaki 7 askeri üssüne yönelik saldırılar düzenlediğini resmi kanalları aracılığıyla duyurdu.

Hedef Alınan Üsler

Hizbullah, yaptığı açıklamada, er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üslerine güdümlü füzeler, Katyuşa roketleri ve diğer çeşitli silahlarla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Sonraki Aşamalarda Gerçekleşen Saldırılar

Devam eden çatışmalar sonucunda, Hizbullah daha sonra Tel Karantina'daki askeri teçhizatları ile sınır hattında bulunan Merkava tipi tankları vurarak Abad ve Hadab Yarin üslerine yeni saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çatışmaların Seyri

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, bugüne kadar 386 Hizbullah üyesi ve 18 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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